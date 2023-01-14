6 tecavüz suçundan aklandı, gözyaşlarına boğuldu
Manchester City forması giyerken gelen tecavüz suçlamaları nedeniyle tutuklanan Benjamin Mendy davasında yeni gelişmeler yaşanıyor.
14/01/2023
Sky Sports'ta yer alan habere göre Fransız futbolcu Benjamin Mendy 8 tecavüz suçlamasıyla yargılandığı davada 6 suçlamadan ve 1 cinsel taciz suçlamasından oy birliğiyle beraat etti.
Chester Kraliyet Mahkemesi'nde süren yargı sürecinde tutuklu olan 28 yaşındaki futbolcu, kararlar sonrası gözyaşlarına boğuldu.
Mendy, iddiaları reddetmişti.
6 suçlamadan aklanan Mendy ile ilgili kalan 2 iddia için ise mahkeme devam edecek.