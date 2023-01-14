6 tecavüz suçundan aklandı, gözyaşlarına boğuldu

Manchester City forması giyerken gelen tecavüz suçlamaları nedeniyle tutuklanan Benjamin Mendy davasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

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14/01/2023

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6 tecavüz suçundan aklandı, gözyaşlarına boğuldu

Sky Sports'ta yer alan habere göre Fransız futbolcu Benjamin Mendy 8 tecavüz suçlamasıyla yargılandığı davada 6 suçlamadan ve 1 cinsel taciz suçlamasından oy birliğiyle beraat etti.

Chester Kraliyet Mahkemesi'nde süren yargı sürecinde tutuklu olan 28 yaşındaki futbolcu, kararlar sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Mendy, iddiaları reddetmişti.

6 suçlamadan aklanan Mendy ile ilgili kalan 2 iddia için ise mahkeme devam edecek. 

14/01/2023 09:12
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TAGS: Manchester City, mendy, tecavüz,
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