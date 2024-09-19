6 ve 9 yaşındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismar

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 65 yaşındaki şüpheli M.A.Ç. tutuklandı.

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19/09/2024

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6 ve 9 yaşındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismar

Olay 16 Eylül’de Menteşe'ye bağlı Göktepe Mahallesi’nde meydana geldi. 65 yaşındaki M.A.Ç, ilkokul öğrencisi 6 ve 9 yaşındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ailelerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki ilk ifadesinin ardından şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. M.A.Ç., tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cinsel taciz mağduru çocukların ifadelerinin ise pedagog eşliğinde alındığı öğrenildi.

19/09/2024 08:29
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TAGS: cinsel istismar, çocuk, haber
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