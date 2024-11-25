6 yangın, 102.000 TL'lik zarara yol açtı

Polisten yapılan açıklamaya göre, 18-24 Kasım tarihlerini kapsayan sürede, KKTC’de toplam 6 yangın ve 60 özel servis olayı meydana geldi.

Yangınlar sonucu toplam zarar miktarı 102 bin TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; “elektrik kaynaklı kısa devre, araçta oluşan yakıt sızıntısı, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmarti, kişi/ler tarafından temizlik maksatlı yakma, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımların tesisat malzemelerini tutuşturması, çalışır durumdaki fritöz içerisinde bulunan yağın ısınarak alevlenmesi” olarak açıklandı.

Özel servis olayları ise, “evin bahçesindeki rögar çukuruna düşen şahıs ile asansörde ve trafik kazasında aracı içerisinde sıkışarak mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, ağaç üzerinde ve aracın makine kısmında sıkışarak mahsur kalan kedilerin kurtarılması, doğal afet olaylarına müdahale, yol güvenliği sağlanması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, boş su havuzuna düşerek mahsur kalan köpeğin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak sıralandı.