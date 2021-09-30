6 yaşındaki bir çocuk ameliyatta hayatını kaybetti

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30/09/2021

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6 yaşındaki bir çocuk ameliyatta hayatını kaybetti

 Güney Kıbrıs’ta kalp sorunları nedeniyle ameliyat olan 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Alithia ve diğer gazeteler, Suriye kökenli bir ailenin 6 yaşındaki çocuğunun, dün girdiği ameliyat sonrası hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, Güney Lefkoşa’da özel bir klinikte gerçekleşen ve sekiz saat süren ameliyat sonrasında hayatını kaybeden çocuğun ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında kesinleşeceğini, Rum polisinin ise olaya ilişkin soruşturma başlattığını aktardı.

30/09/2021 13:00
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