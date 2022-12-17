6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümü: Amca ve hala tutuklandı

Eskişehir'de cezaevinde olan Sibel-Gökhan Tiftik'in kızları Elif Nur (6), yakınlarının evinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Elif Nur hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, küçük kızın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturmada halası ve amcası 'çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alındı.

Elif Nur'un aynı evde yaşadığı 9 ve 12 yaşındaki ağabeylerinin de bakımsız ve halsiz halde bulunup, vücutlarında morluklar tespit edildiği ve korumaya alındığı belirtildi. Küçük kızın anne ve babası cenazeye izinli olarak katıldı.

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandı. Çocukları Elif Nur, Y. Tiftik (9) ve M. Tiftik (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ile babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı.

Elif Nur, 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis tarafından 'çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alındı.

HALA VE AMCA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan amca Sezer Tiftik ile hala Deniz Tiftik, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Burada yeniden ifadeleri alınan Sezer Tiftik, aile arasında çıkan kavga nedeniyle ‘silahlı tehdit’ suçundan, Deniz Tiftik ise ‘çocuğa karşı eziyet’ suçundan tutuklandı.

CENAZEYE İZİNLİ KATILAN ÇİFT AĞLADI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Elif Nur Tiftik'in cansız bedeni, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki camiye getirildi, yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Elif Nur Tiftik, kılınan namazın ardından cenaze aracıyla mezarlığa götürüldü.

Eskişehir Kapalı Cezaevi'ndeki Sibel ve Gökhan Tiftik, savcılık izniyle kızlarının cenazesine katıldı. Jandarma ekiplerinin ring aracından indirdiği Tiftik çifti, Elif Nur'un tabutunu açıp son kez yüzünü görürken, gözyaşlarına boğuldu.

Duaların ardından Elif Nur Tiftik toprağa verildi.

BAKIMSIZ VE HALSİZ KARDEŞLERİN VÜCUTLARINDA MORLUK

Polis ekiplerinin evden aldığı Y. ve M. Tiftik kardeşler ise sağlık kontrolünden geçirilip, devlet korumasına alındı. Yapılan incelemede, çok bakımsız ve halsiz haldeki 2 kardeşin vücutlarında bazı morluklar olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, babaanne Cihangir Kurumlu'nun da arandığı belirtildi.

İŞKENCE GÖRÜYORLARDI

Çocukların akrabalarından Gamze Akkoyun, 3 çocuğun da kilitli bir odada aylarca kaldığını öne sürerek, "Çocukların velayetini babasının isteği üzerine babaanneye vermişler. Çocukları eve kapatmış, hiçbir şekilde dışarıya çıkartmamış. Aylarca 3 kardeş bir odada kilitli bir şekilde kalmış. Kapının üzerine zil takmışlar. Halısı bile olmayan boş bir odanın içindeymiş çocuklar. Oda komple rutubetli. Perdeyi tuttum ellerim ıslandı. Rutubet o kadar ağırdı ki hiçbir insan orada kalamaz. Çocukların kapısına koyunların boynuna asılan zillerden takmışlar. Kapı açılınca duymak için, çocuklar bir yere kaçmasın gitmesin diye. Çocuklara her çıktığında işkence yapmış. Bu çocuk açlık ve işkenceden dolayı öldü. Biz de bilmiyoruz kaç aydır öyle olduklarını. Bu çocuğun ölümü öbür çocukları kurtardı. İki kardeşi kurtardı. Bu çocuk ölmeseydi öbür çocuk da ölmek üzereydi. Üç gün daha dursaydı ölecekti. Bu çocukları biz kaçırdık. Çocuklara 2 kaşık çorba ve meyve suyu içirdik. Çocuklar istifra etmeye başladı. Elleri yüzleri mordu. Darp izleri vardı. Normal beslenemiyorlardı, mideleri küçülmüş. Çocuğa sordum "Ne oldu size böyle?" dedim. "Abla bizi bir odaya kilitliyor. Bizi 3-4 gün odadan çıkartmıyor. Yarım parça ekmek veriyor, onu da iki kardeş bölüşüp yiyorduk. Darp ve açlık sonucunda öldü" dedi.

'ADALET YERİNİ BULSUN'

Çocukların diğer akrabası Ebru Çoknur da Elif Nur'un ölümünün araştırılarak suçu olanların cezalarını çekmelerini istediklerini söyledi. Çoknur, "Bir babaanne, bir amca, bir hala yeğen öldükten sonra bırakıp gider mi? Kaçar mı? Suçu olmayan kaçmaz. Hani neredeler? Adalet nerede? Babaanne hala kayıp. Çocuk açlıktan ölmüş. Her tarafı mosmordu. Öbür çocuk da ölmek üzere hastanede. Adalet istiyoruz başka bir şey değil. Adalet yerini bulsun. Şu ufacık çocuğun kanı yerde kalmasın. Bir babaanne bunu yapıyorsa, bu insanda vicdan aramayacaksın. En ağır cezayla yargılanmasını istiyoruz. Sonuna kadar da peşindeyiz. Şu çocukların sonuna kadar peşindeyiz" diye konuştu.

'O BENİM KANIM, CİĞERİM, ÖYLE BİR ŞEY OLMASINA İZİN VERMEM'

Eskişehir Yunus Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen amca Sezer Tiftik, suçlamaları kabul etmezken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kesinlikle yeğenimin ölümüyle bir alakam yok. O benim kanım, ciğerim. Öyle bir şey olmasına izin vermem. Yıllardır evden uzağım zaten" dedi.

'EZİYET DİYE BİR ŞEY YOK'

Hala Deniz Tiftik ise Elif Nur’un yeğeni olduğunu belirterek, "Hiçbir şey yapmadım, onlar benim öz yeğenlerim. Eziyet diye bir şey yok" diyerek ağladı. Tutuklanan Deniz ve Sezer Tiftik, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

BABAANNE YAKALANDI

Aynı evde kalan ve ölen Elif Nur Tiftik’in yanı sıra Sibel ve Gökhan Tiftik çiftinin diğer çocukları 9 yaşındaki Yiğit, 12 yaşındaki Metin’e eziyet ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan babaanne Cihangül Kurumlu, Fevziçakmak Mahallesi’nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve çocukların birbirlerini darbettiğini öne sürdüğü belirtilen Kurumlu, işlemleri için Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ertuğrulgazi Polis Merkezi’ne getirildi. Soruşturma sürüyor.

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17/12/2022 19:40