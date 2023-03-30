6 yaşındaki gelin skandalında karar yarın

Türkiye'de 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ile ilgili davada yargılama devam ediyor.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yı, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasıyla açılan dava Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Kadir İstekli'nin "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere hapsi isteniyor.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in ise 18 yıl hapis cezası isteniyor.

Yarın görülecek duruşmada karar çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?



Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile evlendirildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu.



H.K.G. ifadesinde çocukluğu boyunca hergün cinsel istismara uğradığını ve cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.



İddia üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen aralık ayında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



İddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün; baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.



Davanın ilk duruşmasının 22 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olması tepkilere neden olmuştu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihi öne çekerek, 30 Ocak'ta ilk incelemesini yapma kararı alınmıştı.

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30/03/2023 16:37