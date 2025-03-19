6 Yıl Sonra Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

Girne'de 2019 yılından kuyumcu soygunu yapan, 5 Mart 2025 tarihinde ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığı tespit edilerek tutuklanan İranlı Jamshid Bagherpoor yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis Çavuşu Ömer Yavuz mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının “ağır bir suç işlemek için sakatlamak, soygun, ciddi darp, tecavüzi alet taşımak” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Jamshid Bagherpoor ve arkadaşı Mahdi Niazijengheshlaghi’nin, 6 Haziran 2019 tarihinde saat 10:40'da Girne'de faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkânına müşteri olarak girdikten sonra, o esnada dükkanın sorumlusu ve işletme sahibinin eşi olan G.E.A’nın arkasına geçerek elleri ile ağzını kapatıp, koli bandını boğazına dolayıp sıkarak nefes almasını engelleyerek, yüz, göz, el ve bacak kısımlarını bantlayıp vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ederek etkisiz hale getirdiklerini söyledi. Polis, zanlıların dükkan içerisindeki o tarihte değerleri 1.989.000TL olan 872 parça muhtelif ziynet eşyalarını tasarruflarında bulunan çantaya koyup olay yerinden kaçtıklarını ifade etti.

Polis, soruşturmanın ilk safhalarında zanlıların kimlikleri henüz tespit edilemediğinden Ercan havaalanından çıkış yaparak kaçtıklarını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada, zanlıların sirkat ettikleri altınların büyük bir kısmının Mağusa limanı yakınında boş arazi içerisinde çeşitli noktalara gömülmüş vaziyette bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlıların kimlik bilgilerinin tespit edilerek, aranan şahıs ilan edildiklerini kaydetti.

Polis, zanlılardan Jamshid Bagherpoor’un 05.03.2025 tarihinde Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının 15 gündür tutuklu olduğunu bu sürede mesele ile ilgili polise ve mahkemede verdiği beyanlarında "suç tarihinde KKTC' de olmadığını, İran' da uyuşturucu suçundan tutuklu olduğunu ve daha önce hiç KKTC' ye gelmediğini söylediğini anlattı.

Polis, “Bu hususlarla ilgili olarak zanlının parmak izleri, 31.05.2019 tarihinde Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş görüntüleri, olay yeri görüntüleri, olay yerinden kaçış görüntüleri ve güncel görüntüleri gerek hareketli gerekse resim olmak üzere analiz yapılması maksadıyla PGM Görüntü İnceleme Şubesine teslim edildi.

Bu süreç içerisinde meselde müşteki G.E.A. 11 Mart 2025 tarihinde kendisi polise gelerek, internet haberlerinde zanlıyı gördüğünü tanıdığını belirtti. Görüntü İnceleme şubesinden 18 Mart’ta gelen inceleme analizine ilişkin uzmanlık raporu temin edildi. Raporda; suç tarihinde temin edilen görüntülerdeki şahıs ile zanlının genel yüz görünümleri, saç, alın, yanak yapılarının benzerlik mümkün derecede aynılık olduğu tespit edildi”dedi.

Polis çavuşu Yavuz, zanlının işlediği suçların 40 yıl hapis öngördüğünü ifade ederek, ayrıca ülkeye turist vizesi ile giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)