6 Yunan Askerinin Kalıntıları Bugün Yunanistan’a Gönderiliyor

Rum Yönetimi 1974’te ölen 6 Yunan askerinin kalıntılarını bugün Yunanistan’a gönderiyor.

ads
05/12/2019
HK

ads
6 Yunan Askerinin Kalıntıları Bugün Yunanistan’a Gönderiliyor

Rum Yönetimi 1974’te ölen 6 Yunan askerinin kalıntılarını bugün Yunanistan’a gönderiyor.
Alithia, kimlikleri DNA yöntemiyle tespit edilen 6 Yunan askerinden 2’sinin kayıp, 2’sinin de Temmuz 1974’te “dost” (RMMO)  ateşi ile düşürülen Noratlas uçağında ölen askerler olduğunu yazdı.
Habere göre bu sabah saat 10.00’da Strovolo’daki Theu sofia Kilisesi’nde düzenlenecek tören sonrasında, Yunanistan  Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı  Alkiviadis Stefanidis’e teslim edilecek 6 Yunan askerinin kalıntıları C-130 tipi askerî nakliye uçağıyla Yunanistan’a gönderilecek. 
Kalıntıları Yunanistan’a gönderilecek Yunan askerleri şunlar: 1974’te RMMO’da asteğmen rütbesiyle görev yapan Yeorgios Papalambridis, 1974’de ELDİK’te görev yapan Albay Mihaniku Konstantinos, ELDİK’te  Çavuş rütbesiyle görev yapan Pavlos Pulidis, ELDİK’te er olarak görev yapan  Vasilios Panayotu, komandolar  Konstantinos Kateros ve Konstantinos İlias. 

05/12/2019 15:35
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, kktc, Yunan asker, yunanistan
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.