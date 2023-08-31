6. Doğancı Karpuz Kültür Ve Sanat Festivali 5-6-7 Eylül tarihlerine ertelendi

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31/08/2023

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6. Doğancı Karpuz Kültür Ve Sanat Festivali 5-6-7 Eylül tarihlerine ertelendi

Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD) ev sahipliğinde, Lefke Belediyesi katkıları, Alpcans ana sponsorlunda ve Doğancı Kooperatif Kredi Şti’nin destekleriyle gerçekleştirilecek olan 6.Doğancı Karpuz Kültür Ve Sanat Festivali , 5-6-7 Eylül tarihlerine ertelendi.

Doğancı Kalkındırma Derneği'nden (DOKAD) yapılan açıklamada, "Köylümüz, milletvekilimiz  Salahi Şahiner'in değerli babası, köyümüzün sevilen insanı çok değerli hocamız Nevzat Şahiner'in ani vefatını öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Bu sebepten dolayı 1-4 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan festivalimiz, Lefke Belediyesi, Sponsorlar, sahne , müzik grupları, stand sahipleri, konuk ekipler, oyun alanları organizatörleri ve diğer katılımcılarla istişare edilerek alınan ortak karar neticesinde 5 - 6 - 7 Eylül tarihlerine ertelenmiştir. Tüm halkımıza duyurulur" ifadelerine yer verildi.

31/08/2023 20:11
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TAGS: 6. Doğancı Karpuz Kültür Ve Sanat Festivali 5-6-7 Eylül tarihlerine ertelendi
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