6. Doğancı Karpuz Kültür Ve Sanat Festivali başlıyor

6. Doğancı Karpuz Kültür Ve Sanat Festivali 1 Eylül Cuma Akşamı Doğancı- Elye köyünde başlıyor.

Festival Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD) ev sahipliğinde, Lefke Belediyesi katkıları, Alpcans ana sponsorlunda ve Doğancı Kooperatif Kredi Şti’nin destekleri ile 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünya Barış Günü olan 1 Eylül Cuma Niyal Öztürk & Atina Malta, 2 Eylül Cumartesi Ahmet Evan, 3 Eylül Pazartesi Kıbrıs Müzik Yolcuları ve Meryem Yurdaer, Grup Frekans, 4 Eylül Pazartesi Lefkoşa Belediye Orkestrası “Yeşilçam Film Müzikleri” konserleri gerçekleştirilecektir.

Festival boyunca ücretsiz çocuk oyun alanlarının bulunacağı, sevimli maskotlar ve palyaçolar ile çocukların eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesi hedeflenen festival de son gece ise “Elye’de Zaman Yolculuğu” adlı defile gerçekleştirilecektir. DOKAD Başkanı Oğuz Vadilili 6. Doğancı Karpuz, Kültür ve Sanat Festivali’nin 1 Eylül Dünya Barış Günün de başlayacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını, tüm festival severleri Doğancı’da/ Elye de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyleyerek herkesi festivale davet etti.