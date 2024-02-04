Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından organize edilen 6. SİNEVİZYON Uluslararası Film Festivali’ne başvurular başladı.

Başvurular 30 Nisan Salı gününe kadar filmfreeway.com/sinevizyon sitesinden kabul edilecek.

Dernek açıklamasına göre toplam 20 filmin aday olarak seçileceği yarışmada, ilk üçe giren belgesel ve kısa film yönetmenlerine plaket verilecek.

KKTC’nin kültür ve sanatını yurt dışına taşıyarak ülkede çekilen filmleri tanıtmak, ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyonla ilgili daha detaylı bilgi, Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nin sosyal medya hesaplarından veya elektronik posta adresi üzerinden iletişime geçerek elde edilebilir.