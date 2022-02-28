6. Tatlusu Ot Kültür Festivali 6 Mart Pazar Günü Yapılıyor

Tatlısu belediyesinin düzenleyeceği ve sunuculuğunu Pembe Düzova’nın yapacağı festival yine Final Organizasyon işbirliği ile gerçekleşecek. Festival saat 10'da başlayıp akşamın ilk saatlerine kadar sürecek. Kıbrıs kültürü ağırlıklı çeşitli stantların yanı sıra festivalde gün boyunca halk dansları, bando ekibi, uzun adamlar, canlı heykeller, dans, jonglör, kukla ve illüzyon gösterileri, Mustafa Tozakı kalemi ile ücretsiz karikatür ve portre çizimi gün boyunca yer alacak.

TÜRKİYE'DEN OGÜN SANLISOY

Konser programında ise Türkiye'nin ünlü sanatçılarından Ogün Sanlısoy, Kıbrıs'lı gruplarmızdan Gancelli ile birlikte sahne alacak.

Grup Otantik ve Rock alaturka Değirmenlik belediye orkestrası da festivalde sahne alacaklar arasında. Festivalin genel içerikli basın toplantısı ise Perşembe günü saat 10.00’da Zambak Tatil Köyünde gerçekleşecektir.

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28/02/2022 13:37