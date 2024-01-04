6. Tütünde Zarar Azaltımı Bilimsel Zirvesi Atina’da gerçekleşti

SCOHRE - Uluslararası Sigara Kontrolü ve Zararlarının Azaltılması Bağımsız Uzmanlar Derneği tarafından organize edilen 6. Tütünde Zarar Azaltımı Bilimsel Zirvesi dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla Yunanistan’ın Atina şehrinde gerçekleştirildi. Tütünde zarar azaltımına yönelik bilimsel gelişmelerin ve araştırmaların tartışıldığı zirvede, sigaranın ulusal ve uluslararası ölçekte sağlık ve ekonomi sistemi üzerindeki oluşturduğu zararlara dikkat çekildi.

Uluslararası Sigara Kontrolü ve Zararlarının Azaltılması Bağımsız Uzmanlar Derneği (SCOHRE) tarafından organize edilen 6. Tütünde Zarar Azaltımı Bilimsel Zirvesi 250’den fazla uzman, tıp doktoru ve bilim insanın katılımıyla gerçekleşti. İki gün süren zirvede tütünde zarar azaltımı alanında gerçekleştirilen araştırmaların ve klinik deneylerin bulguları paylaşıldı. Sigara içmeye kıyasla daha az riskli alternatiflere yönelik, tüketicilerin alternatif tütün ürünleriyle ilgili bilimsel verilere erişme, bilinçli karar verme ve kişisel seçim haklarına saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

SCOHRE Başkanı Profesör Ignatios Ikonomidis Açılış Oturumunda yaptığı konuşmada, Profesör Ikonomidis “Alternatif tütün ürünleri, geleneksel sigaralara kıyasla daha az toksik madde emisyonu sağlıyor. Sigara içmenin zararlı sonuçlarını azaltmak için tütünde zarar azaltımı konusuna artan bir ilgi var. Politikacıların ve halk sağlığı uzmanlarının bilinçli kararlar verebilmeleri için daha fazla veriye ihtiyaç duyuluyor. Sonuç olarak, 6. Zirvenin amacı, farklı ülkelerden gelen bilim insanları ile en güncel verileri paylaşmak, tartışma ve sorgulama fırsatları oluşturmak. Ayrıca düzenleyici makamların ve politikacıların 'Dumansız Bir Dünya İçin' ileriye dönük eylem planı konusunda bilimsel ve tıbbi topluluklarla etkileşime girebilecekleri bir ortam sağlamak da Zirvenin hedefleri arasında yer alıyor” dedi.

Türkiye’den bilim insanları Zirve’ye katılım gösterdi

Dünyanın birçok ülkesinden ilgi gören zirveye Türkiye’den katılan bilim insanları Prof. Dr. Emre Tepeli ve Doç. Dr. Ahmet Uludağ tütünde zarar azaltımı alanındaki önemli çalışmalara vurgu yaptılar.

Prof. Dr. Emre Tepeli: “İstatistikler, sigara kullanan kişi sayısını azaltmak için alışılmış yöntemlerin yeterli olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, bilimin ışığında yenilikçi yaklaşımlara açık olmalı ve yıllardır süregelen ezberleri bozmalıyız. Dumansız tütün ürünleri, sigaranın zararlarını azaltma potansiyeline sahiptir ve bu nedenle halk sağlığına önemli katkılar sağlayabilir."

Doç. Dr. Ahmet Uludağ: “Elektronik sigaralar, dumansız tütün ürünleri kategorisindedir ve zararı azaltma potansiyeline sahiptir. Ancak, içeriğinin kullanıcı müdahalesine açık olması, içerisine eklenen aromaların yan etki profillerinin bilinmemesi ve kaçak üretiminin kolay olması gibi bazı riskler de barındırır. Bu risklerin azaltılması için, ürünlerin standardizasyonu önemlidir. Bu ürünler piyasaya sunulurken, ürünlerin ve üreticilerin standardizasyonu, Ar-Ge çalışmalarının kapsamı ve bilimsel yaklaşım önem taşımaktadır."