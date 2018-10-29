HABER KIBRIS

6.4 büyüklüğündeki deprem adayı 3 santimetre kaydırdı

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29/10/2018

6.4 büyüklüğündeki deprem adayı 3 santimetre kaydırdı

İyon Denizindeki Zakinthos adasında 26 Ekim'de yaşanan 6.4 büyüklüğündeki deprem, can ya da önemli mal kaybına neden olmasa da, adanın 3 santimetre güneybatıya kaymasına neden oldu.

Atina Yerbilimleri Enstitüsü Müdürü Athanasios Ganas, Ta Nea gazetesine yaptığı açıklamada, uydulardan adanın kaydığını belirlediklerini, ancak depremin hangi fay hattından kaynaklandığını henüz bulamadıklarını belirtti.

 

Ganas ayrıca, deprem sonrası meydana gelen tsunamininÿ İtalya kıyılarına 56 dakikada ulaştığının da belirlendiğini ekledi.

 

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TAGS: 6.4 büyüklüğündeki deprem adayı 3 santimetre kaydırdı, haber, kıbrıs,
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