6.4 depremde yıkılmayan cumhurbaşkanlığı sarayı daha da yıkılmaz. Başka bahane bulun

Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçime 1o gün kala Ankara'da. Bu 10 günde, hangi protokol imzalanacak, hangi sorun çözülecek, hangi hibe desteği, kredi kalemi serbest bırakılacak? Yeni bir "seçime müdahale" vakası ile karşı karşıya kalmayız umarım.

Kısa sürede, ülkenin hiçbir yakıcı sorununa çare üretemeyen, bırakın çare üretmeyi, ümit veren bir program dahi ortaya koyamayan bir UBP- DP hükümeti izledik. Tamam, seçime beş kala kuruldu ama, istihdam kavgalarıyla, atama kavgalarıyla uğraşmaktan memlekete bakamadı

Pandeminin yarattığı yıkım, üzerine gelen döviz krizi elbette bu küçücük ülkenin, batmış, tarumar edilmiş kamu kaynakları ile üstesinden geleceğimiz sorunlar değildi. Gelemedik de. Gelemeyeceğiz de... Halen, var olan sorunları çözmek için değil, kaynakların tüketimi için çaba harcanıyor

Belli oldu, Asgari ücret 7 bin TL. Hükümet de buna ciddi bir destek veriyor. Seçime 10 gün kala, UBP- DP tarihinde ilk kez "işçiyle" uzlaşarak bir rakam belirledi. Verebilen verecek, veremeyen başının çaresine bakacak. Kötü olan, hükümetin hayatı daha pahalı yapmaktan başka bir planının olmamasıdır

6 bin TL civarı çalışanın eline para geçecek, üzerine de işveren, vergiler ve yatırımlarla 2 bin 50 TL daha ekleyecek. Bir personelin, küçük- büyük fark etmeksizin bir işletmeye maliyeti aslında 8 bin 50 TL civarı. Bulan ödeyecek, bulamayan ya işletmesini kapatacak, ya personel durduracak.

Asgari ücretin bu haliyle maaş olarak düşük, ancak kriz olarak büyük bir hal aldığı aşikardır. Yaşayarak öğreneceğiz. Bir çok "düz işçi" bu süreçte işsiz kalmakla başbaşa kalacak. Burada devreye devletin girmesi gerekir. Devlet ne sorumluluk alacak? Esas soru budur, sorun da budur...

Çalışan da işveren de daha rahat etsin diye, devletin politikası ne olacak? Vergisinden vazgeçmeyecek. Zamdan vazgeçmeyecek. Alacağına saldıracak. Harçlar asgari ücrete göre zamlanacak. Döviz harçlardan vazgeçmeyecek. Gelir vergisi almaktan geri durmayacak. İşçi- işveren nasıl bulacak, nasıl ödeyecek.

Hep derim, "memleketi 8-10 zenginden ibaret sananlar var, onlar yönetti ülkeyi hep..." 3 kişilik bir berber salonu, 24 bin TL maaş, en az 6 bin TL kira bulmak zorundadır. Lefkoşa- Mağusa- Girne için söylüyorum. 10 kişilik bir terzi atölyesi nasıl ayakta kalacak? Makinist? Dülger? Kahve atölyesi?

Peşi sıra zamlara hepimiz hazır olalım. Hem de bu haftadan itibaren. Zaten piyasada denetim falan yok ama. Bu anlayış seri iflaslar, iş yeri kapanmaları, işsizlik ve devlet gelirlerinin azalması olarak bizlere geri gelecektir. Çünkü, "sürekli alan, sadece maaş ödeyen, özel sektörü ise düşünmeyen" bir anlayışla yönetiliyor ülke

Cumhurbaşkanlığı'nın yeni bir binaya değil, var olan tarihi binaya destek verecek sekreteryanın çalışacağı alanlara ihtiyaç var. Bir ülkenin kısacık tarihini silip, "müze olsun" fikrinin arkasına saklanıp, arkaya bakmadan kaçmak, bu toplumun mücadelesini yok saymaktır.

Hele hele külliye fikri ile, Lefkoşa'nın olası tek yeşil alanına beton yığmak kabul edilir değildir. Dönüp bunu, "Başımıza yıkılıyor" diye desteklemek ise, kusura bakmayın ama, kuyruklu bir yalan, yalanı kapatamayan kılıftan başka bir şey değildir. Nitekim 6.4 deprem oldu, yıkılmadı

Vaka sayımız 700- 1000 arası. Düzenli. Aktif hasta sayımız, sadece pozitifler 7 bin kapısına dayandı. Taburcu sayısı halen 300'lerde. Her gün 500 civarı vaka sayısı artıyor. Temaslıları bilmiyoruz, o sistem çöktü. Peki nasıl baş edeceğiz? Nasıl seçim yapacağız? Sandık görevlisi kalacak mı? Seçmeni geçtim...

Yaşadığımız tüm olaylarla ilgili yorumlarınızı bize yazın. Yazın ki, seçimin gizlediği gerçekleri bizler gizlemeyelim. Okuyalım, kamuoyuna mal edelim. Bir yalan dünyada debelenip duranlara, uyarımızı yapalım. Günaydın

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12/01/2022 08:29