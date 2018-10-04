6.5 ayda 41 kilo verdi! Güzel oyuncu zorlu süreci anlattı

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 41 kilo verdi. Genç oyuncu zayıflama sürecini anlattı.
teve2 ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Damla Ersubaşı konuk oldu. 6.5 ayda 41 kilo veren genç oyuncu zayıflama sürecini ve yaşadığı sıkıntıları anlattı. İşte Damla Ersubaşı’nın açıklamalarından satır başları…
Ben diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu. 90 kilogramdım %45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı.
Kilolu olmam benim hareketlerimi etkiliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu doktora gittim diyet yaptım, spor yaptım ama kilo veremedim. Son çare ameliyat olmaya karar verdim.
Ameliyat sonrası 6.5 ayda 41 kilo verdim. Bu süreçte öncesi ve sonrasında psikolojik destek aldım.
Kendinizi hazırlamak çok önemli bu süreçte, ameliyat sonrası da çok zorlandım bir yıl
Ameliyat olduktan sonra çok mutlu oldum. Şu an istediğim kilodayım ve olmam gereken kilodayım. ‘Ben kiloyu verdim, istediğimi yiyebilirim’ diye bir şey yok. Yoksa en başa dönerim, yediklerime dikkat ediyorum. Kilomu korumak zorundayım.
Ekmeği hayatımdan çıkardım, daha protein ağırlıklı besleniyorum. Hamur işi, makarna artık tercih etmiyorum, tabi canımın istediği zamanlar oluyor ama yine de dikkat ediyorum.