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6.8 milyar liralık uyuşturucu yakalandı

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03/08/2019

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6.8 milyar liralık uyuşturucu yakalandı

Almanya'da gümrük yetkilileri, Hamburg limanında 1 milyar Euro (6.18 milyar TL) değerinde 4,5 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Bu, bugüne dek ülkede ele geçirilen en büyük kokain miktarı.

Kokainin, Uruguay’ın Montevideo kentinden Belçika’nın Antwerp şehrine doğru yol alan bir yük gemisinde iki hafta önce rutin bir kontrol sırasında bulunduğu açıklandı.

Kayıtlarda soya fasulyesi olarak görülen kokain, 200 spor çantasına konmuş halde bir konteynerde bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu, sıkı güvenlik önlemleri altında imha edildi.

4,5 ton kokainin piyasa değerinin 1 milyar Euro olduğu kaydedildi.

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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs, Almanya
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