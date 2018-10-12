6.Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi Yapılıyor
Klasik otomobillerin heyecan verici yarışı 6. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi 14 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlıyor.
12/10/2018
Klasik otomobillerin heyecan verici yarışı 6. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi 14 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlıyor. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi’ne katılımın yoğun olması bekleniyor
Klasik Otomobil Kulübü üyelerinden, rahmetli Oğuz Özyalçın anısına düzenlenen Klasik Otomobil Rallisinin altıncısı bu hafta sonu yapılıyor. Ralli, Pazar sabahı saat 10:00’da, Girne’de bulunan Özyalçın Group Companies Merkez binası önünde başlıyor.