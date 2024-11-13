60 binden fazla çalışanı olan banka WhatsApp'ı yasakladı

NatWest Group, İngiltere’de çalışanlarına iş amaçlı iletişimde yalnızca "onaylı kanallar" üzerinden haberleşmeleri uyarısında bulunduktan sonra, WhatsApp, Facebook Messenger ve Skype gibi popüler mesajlaşma uygulamalarını tamamen engelleme kararı aldı. Bu platformlar, şirket cihazlarında artık kullanılamayacak.

Bu hamlenin arkasında, "kanal dışı iletişim" adı verilen, bazı mesajların kayıt altına alınmasını zorlaştıran ya da tamamen kaybolmasını sağlayan uygulamaların iş dünyasında ve siyasette yarattığı şeffaflık sorunu yatıyor. Onaylı kanallardan gönderilen mesajların tamamının izlenebilir olması, şüpheli durumlarda geçmişe dönük inceleme yapılabilmesini mümkün kılıyor.

NatWest, bu uygulama değişikliğinin ay başında yürürlüğe girdiğini açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklamada, "Pek çok organizasyon gibi biz de iş ile ilgili iç veya dış iletişimlerde yalnızca onaylı kanalların kullanılmasına izin veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

BAZI BANKALAR YÜKSEK CEZALARLA KARŞI KARŞIYA

Dünyanın önde gelen bankaları, kayıt tutma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ABD’de son yıllarda 2,8 milyar dolardan fazla ceza ödemek zorunda kaldı. JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America ve Citigroup gibi devler, geçmiş mesajların erişilememesi sebebiyle cezalarla karşı karşıya kaldı. Bu gelişmeler, NatWest’in aldığı bu önlemlerin yalnızca yerel değil, global bir sorunun parçası olduğunu gösteriyor.

İngiltere’de bankacılık düzenleyici kurumu olan Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) de bankaların çalışanlarının mesajlaşma uygulamalarını nasıl kullandığını inceleme niyetinde olduğunu belirtti. FCA’nın bu kararı, enerji düzenleyici Ofgem’in Morgan Stanley’ye özel telefonlardan WhatsApp kullanarak yapılan iş görüşmeleri nedeniyle ceza kesmesinin ardından gündeme geldi.

BANKA DIŞINDA DA TARTIŞMA KONUSU

Banka sektörü dışındaki kamu kurumlarında da çalışanların uygulama kullanımı üzerine soru işaretleri oluştu. Özellikle bakanların WhatsApp üzerinden hükümet işlerini yürütmeleri, kamuda şeffaflık konusunda endişelere yol açtı. İngiltere Covid-19 araştırması, pandemide hükümet yetkilileri ve bakanların WhatsApp mesajlarını sildiklerini ortaya koydu.

Dönemin başbakanı Boris Johnson’un da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer, mesajları kaybolmuş durumda olan isimler arasında. Johnson, soruşturma komisyonuna yaklaşık 5 bin mesajının kaybolduğunu açıklamıştı. Bu, devletin en yüksek kademelerinde bile şeffaflıkla ilgili önemli bir açık olduğunu gösteriyor.