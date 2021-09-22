60 Euro'ya insan kaçakçılığı

Akıncılar'da 4 kişiyi yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs'a geçirmeye çalışan iki kişi tutuklandı. Araç içerisindeki yabancı şahısların geçiş için kişi başı 60 Euro karşılığı anlaştıkları ortaya çıktı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak zanlıların 18 Eylül 2021 tarihinde saat 22:20 raddelerinde Akıncılar'da, 1. Derece askeri yasak bölge olan havuzlu karakolu diye bilinen yerin güneyinde tarla içerisinde Güney Kıbrıs’a geçmek için Yetkili makamdan izinsiz zanlı Ümit Barış’ın kullanımında bulunan HE 146 plakalı Ford kapalı van araç içerisinde, Yine zanlı Hasan Karaöz ile birlikte zanlılar Mantuila Luyeye, Mugeni Song , Muhammad Umsan , Gilbert Simon Patrıck'ı görevli askerler tarafından suçüstü tespit edilip tutuklanıp polise teslim edildiklerini anlattı.

Polis, bahse konu aracın emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlıların yapılan sorgularında zanlı 1 ve zanlı 2'nin diğer 4 zanlıyı 60 Euro karşılığı KKTC'den gayrı yasal yollardan içerisinde Güney Kıbrıs’a geçirmek için gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili zanlılar Ümit Barış, Hasan Karaöz ve Gilbert Simon Patrick’in polise gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, yine mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler ve meseleye bağlantılı 2 kişinin daha arandığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün sureyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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22/09/2021 13:32