60 gündür yoğun bakımda olan hasta servise çıkarıldı

HABERKIBRIS- ÖZEL

Ülkemizde yılbaşından beridir artış gösteren Covid-19 vakaları vatandaşların ve sağlık çalışanlarının moralini bozarken bugün Acil Durum Hastanesi’nden gelen mucize haber bir nebze de olsa hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Tam 60 gündür yoğun bakımda tedavi gören 54 yaşındaki kadın hasta bugün hayata gözlerini açarak normal servise çıkarıldı. Pandemi doktorları, 60 gündür Covid-19 tedavisini entübe şekilde alan kadın hastanın iyileşme göstermesiyle ‘bugün normal servise çıkarılabilir kararını’ verdi. Bu gelişme hem sağlık çalışanlarının mücadelesinin başarıya ulaştığının göstergesi olurken hem de 54 yaşındaki hasta sağlığına kavuşma yönünde ilerleme kaydetti. 12 Kasım günü yoğun bakım servisine kaldırılan hasta 11 Ocak bugün ev tipi ventilatör ile normal servise sevk edildi.

HABERKIBRIS- ÖZEL

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11/01/2022 14:17