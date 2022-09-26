60 milyon Euro'luk boşanma... Wanda Nara-Mauro Icardi çiftinin serveti

Ayrılık kararı alan Mauro Icardi - Wanda Nara çiftini büyük bir mal paylaşım davası bekliyor. İkilinin dev servetin nasıl paylaşacağı Arjantin ve Avrupa medyasında 1 numaralı magazin gündemi oldu.

Evler, arabalar, şirketler. Galatasaray’ın yeni transferi Mauro İcardi’yi şimdilerde boşanmaya hazırlandığı eşi Wanda Nara ile dev bir mal paylaşım davası bekliyor... Paylaşılacak servetin 60 milyon Euro olduğu konuşulurken ikilinin henüz anlaşma yoluna gidememesi de sancılı bir dönemi beraberinde getirecek.

ŞİRKETLER WANDA NARA'NIN ÜZERİNE - Hürriyet gazetesinin derlediği habere göre Wanda Nara, hesaplarıyla birlikte iki şirketin yüzde 100 sahibi gözüküyor. Bu şirketler World Marketing Football ve Mauro Icardi’nin MI9 markasını da yöneten Wan Collection. Nara ayrıca birkaç ay önce Arjantin’de WAnda Cosmetics şirketini açtı. İkilinin varlıkları şirketlerle sınırlı değil...

Icardi ve Nara’nın Milano’da iki dairesi var. Biri San Siro Stadı’nın yakınında, diğeri de Porta Nuova’da. Yine Galliate’de bir Çiftlik Evi olan ikilinin Como Gölü’nde de bir evleri bulunuyor. Paris’te lüks bir evleri olan İcardi-Nara çiftinin, ülkeleri Arjantin’de de ayrıca iki evleri var.

WANDA NARA'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI - Mauro İcardi ve Wanda Nara, evlerin dışında toplam değerleri 1 milyon Euro’yu geçen lüks 5 arabaya sahip. Bu arada ayrılıkla ilgili sorulara sosyal medyadan yanıt veren Nara, "Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün” dedi. Nara’nın yakın dostu ve avukatı Ana Rosenfeld de Arjantin basınına yaptığı açıklamada,“Mauro ve Wanda’nın ayrılığı anlaşmalı olmadı. Wanda çok üzgün ancak karar ona ait. Wanda konuyla ilgili yakında geniş bir açıklama yapacak. Bu karar karşılıklı anlaşmayla verilmiş değil, tek taraflı alınmış bir karar" dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI - Mauro Icardi, Wanda Nara ile WhatsApp yazışmalarını sosyal medyadan paylaştı. Yıldız futbolcu, Nara'nın kendisini aradığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı ve telefonu açıp açmama konusunda anket açtı. Icardi’nin, "Seni seviyorum toksik(zehirli)" diye yazması, 'barışacaklar mı’ sorusuna yol açtı.

DAHA ÖNCE NELER YAŞANDI? 2021'in son aylarında Mauro Icardi, Wanda Nara'nı aldatmış ve bu olayın ardından Nara, eşinden ayrıldığını duyurmuştu. Ancak bir süre sonra Mauro Icardi, sosyal medyadan eşinden özür dilerken ikili yeniden bir araya gelmişti. Bu olayın ardından Wanda Nara'nın da Mauro Icardi'yi özel korumasıyla aldattığı Arjantin basınında konuşulmuştu.

MAURO ICARDI-WANDA NARA İKİLİSİNİN SERVETLERİ - Como Golü'nde 1 ev, Galliate'de 1 çiftlik evi, Milano'da 2 ev, Paris'te 1 ev, Arjantin'de 2 ev, Lamborghini Huracan Spyder, Bentley Bentayga, Rolls Royce Ghost, Hummer H2, Mercedes Benz G-Serisi, Range Rover, Cadillac Escalade, 3 şirket. Toplam: 63 milyon 110 bin Euro

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26/09/2022 14:34