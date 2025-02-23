60 Milyon Euro’luk Yatırım Planı Açıklandı

Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu tarafından açıklanan ve 60 milyon Euro’luk bütçeye sahip olan ortak tarım politikasıyla ilgili yeni yatırım stratejik planı içerisinde teşvikler ve bazı hedeflere yönelik tedbirler bulunduğu belirtildi.

Kathimerini gazetesi konuyla ilgili haberinde söz konusu bütçede aslan payına, Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellimle ilgili olan keçi ve koyun sütü üretiminin artırılması hedefiyle küçük baş hayvan besiciliğine yapılacak yatırımların sahip olacağını yazdı.

Gazete söz konusu planın 10 önceliğe sahip olduğunu ve bu öncelikler arasında aslan payına 29,5 milyon Euro’yla küçükbaş hayvan besiciliği sektörüne yatırım yapılmasının bulunduğunu ekledi.