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60 milyon kredi kartına ilişkin bilgi çalındı...

Rus Sberbank'ın müşterilerine ait 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgi çalındı. Sberbank, Rus bankacılık tarihinin en büyük sızıntısıyla ilgili iç soruşturma başlattı

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03/10/2019

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60 milyon kredi kartına ilişkin bilgi çalındı...

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın müşterilerine  ait 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgiler çalınarak satışa çıkarıldı.  

Rus Kommersant gazetesinde yer alan habere göre, Sberbank’a ait  geçerli ve geçersiz toplam 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgiler çalındı. Söz konusu kredi kartlarına ilişkin bilgilerin, Rusya’da yasaklı olan  bir internet forumunda satışa çıkarıldığı bilgisine yer verilen haberde,  bilgileri satışa çıkaran şahısların 200 kredi kartına ilişkin bilgiyi potansiyel  müşterilere “deneme” amacıyla sunduğu öne sürüldü.  Satışa sunulan bilgiler arasında detaylı şahsi bilgilerin yanı sıra,  kredi kartına ait mali bilgiler de yer alıyor. Halihazırda 18 milyon geçerli kredi kartına sahip Sberbank’tan yapılan  açıklamada, söz konusu sızıntıya ilişkin kurum içerisinde soruşturma başlatıldığı  belirtildi.  

Uzmanlar, sızıntının Rus bankacılık tarihinin en büyüğü olduğunu  kaydederek, sonuçlarının tüm bankacılık sektörü için büyük olacağı görüşünde  birleşiyor.  Avrupa’nın da en büyük bankaları arasında yer alan Sberbank, Bağımsız  Devlet Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa'nın yanı sıra Türkiye, Çin ve Hindistan'da  da faaliyet gösteriyor. 

03/10/2019 14:56

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TAGS: 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgi çalındı..., haber, kıbrıs,
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