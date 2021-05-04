60 pozitif vakaya rastlandı!
04/05/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9502 olup, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlanmış 74 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 49 kişi ise yerel vakadır.
21 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ Marmara-1/ Kanlıköy- 1 / Çağlayan-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Göçmenköy-1/ Gönyeli-3 / Ortaköy-3 / Sanayi Bölgesi-1/ Surlariçi-1/ Haspolat-1 / K.Kaymaklı-3/ Taşkınköy-1
Girne
Girne Merkez-6/ Alsancak-1/ Ozanköy-3 / Karaoğlanoğlu-1 / Çatalköy-4
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-5 / Baykal-3 / Salamis Yolu-1/ Larnaka Yolu-2/ Maraş-1
Lefke
Lefke Merkez -1
4 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9502
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 60
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 49
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 74
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.017.584
Toplam Vaka Sayısı: 6463
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5841
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 590
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 487
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 25
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 55
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 315
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 829
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1942