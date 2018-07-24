60 saniye içinde uyuyacaksınız!

Ilık süt içmek, sıcak banyo yapmak, kitabınızdan sayfalarca okumak... Bunların hiçbiri uykunuzun gelmesine yardımcı olmadıysa, deneyebileceğiniz bir yöntem daha var!

Bu yöntem, 4-7-8 tekniği olarak adlandırılıyor ve iddialara göre 60 saniye içinde uyutuyor. Yapacağınız şey çok basit:

1-Burnunuzdan 4 saniye boyunca nefes alın.

2-Nefesinizi 7 saniye tutun.

3-Nefesinizi 8 saniyede ağzınızdan verin.

4-İlk üç adımı 3-4 defa tekrarlayın.

Söylenene göre bu yöntem ciğerleri daha çok oksijenle doldurabiliyor, bu ilave oksijen de parasempatik sinir sistemini rahatlatıyor.