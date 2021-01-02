60 yaşında hayatını kaybetti

 Edremit’te sakin 60 yaşındaki Saburjan Nazhmetdinov (E) kaldığı lojmanda ölü bulundu. 

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02/01/2021

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60 yaşında hayatını kaybetti

 Edremit’te sakin 60 yaşındaki Saburjan Nazhmetdinov (E) kaldığı lojmanda ölü bulundu. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.50 sıralarında meydana gelen olayda adı edilenin cesedi üzerinde yapılan dış muayenede herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. 

Nazhmetdinov’un kesin ölüm sebebi otopsisi ardından belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

02/01/2021 10:50
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TAGS:  Edremit, Saburjan Nazhmetdinov
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