60 Yaşında, uyuşturucu ile geldi!

Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken uyuşturucu madde ile yakalanan 60 yaşındaki zanlının tutuklandığı bildirildi.

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27/12/2022

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60 Yaşında, uyuşturucu ile geldi!

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, 26 Aralık 2022 tarihinde Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yapan 60 yaşındaki K.A.’nın kullanımındaki tır araçta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sonucu, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap bulunarak emare olarak alındığı ve bahse konu şahsın tutuklandığı açıklandı.

27/12/2022 12:11
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TAGS: uyuşturucu, Gazimağusa Limanı, kktc
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