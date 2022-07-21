60. Mehmetçik Üzüm Festivali 3 Ağustos’ta başlıyor

60. Mehmetçik Üzüm Festivali, 3 Ağustos Çarşamba günü başlıyor.

Üzüm ve üzüm ürünlerinin tanıtılacağı ve 7 Ağustos Pazar günü sona erecek 5 günlük festival süresince ülke ses sanatçılarının yanı sıra Türkiye’nin önde gelen ses sanatçıları festivalde konserler verecek.

Ülkenin en eski festivali olan Mehmetçik Üzüm Festivali'nin 60'ıncısının açılış gecesinde, Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festival gruplarından Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği dansçıları, Romanya, Meksika, Macaristan ve Bulgaristan’dan gelen halk dansları ekipleri gösteriler sunacak.

-Festival basın toplantısıyla tanıtıldı

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bugün düzenlediği basın toplantısında 60. Üzüm Festivali hakkında bilgiler verdi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde saat 11.30’da yer alan basın toplantısında konuşan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, 3 Ağustos Çarşamba günü açılışı yapılacak festivalin tüm hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, 60 yılı geride bıraktıkları bu yıl, ülkenin en eski festivali olan köy etkinliğini, panayırdan uluslararası bir festivale dönüştürdüklerini söyledi.

1960 yılında başlayan serüvenin 60. yıl etkinliklerinin 2020 yılında planlandığını ancak, Covid-19 salgını nedeniyle bunun sekteye uğradığına işaret eden Sarıçizmeli, etkinliklerin bu yıl görkemli bir şekilde yapılacağını kaydetti.

Festivalin temel amacı ve hedefinin bölgenin ekonomik kalkınmasının yanı sıra tanıtımının da gerçekleştirilmesi olduğuna işaret eden Sarıçizmeli, bugün Kuzey Kıbrıs’ta üzüm ve üzüm ürünleri ile ün yapmış Mehmetçik’in bu alanda hak ettiği yere gelmesi için gerekli çalışmaları yapma azim ve kararlılığında olduklarını vurguladı.

Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali’nin, uluslararası kimlik almanın haklı gururu ile bu yıl daha güçlü bir biçimde düzenlendiğini söyleyen Sarıçizmeli, Mehmetçik Üzüm Festivali’nin uluslararası festivaller listesine girdiğini ve onaylanmış bir festival ayrıcalığına sahip olduğunu kaydetti.

KKTC’de üçüncü Cittaslow kent olma unvanının kendilerine daha büyük bir sorumluluk yüklediğine işaret eden Sarıçizmeli, “Bu sorumluluğun bilincindeyiz ve bu sorumluluğu taşıyabilecek güçteyiz. Bu sorumluluk bilinci, bizleri daha da ileriye götürecek bir azmi ve inancı yaratmıştır” dedi.

Bölgedeki üzüm ve üzüm ürünleri ile sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmanın öneminin farkında olduklarını belirten Sarıçizmeli, 60. Üzüm Festivali’nin bir festivalden öte, bir bölgenin kalkınmasındaki tanıtımın öneminin göstergesi oluğunu vurguladı.

Bu yıl programlarında, bölgenin simgesi olan üzüm ve üzüm ürünlerinin öneminin ve çeşitliliğinin işleneceği konuların da ele alınacağına dikkat çeken Cemil Sarıçizmeli, Üzüm Festivali ile yıllardır üzüm ürünlerinin tanıtımına önem verildiğini, festival alanı içerisinde bulunan Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı'nda üzüm ve üzüm ürünlerinin halkla buluşacağını kaydetti.

-Üzüm ve sucuk ürünlerine laboratuvar tahlili

Üzüm ve sucuk ürünlerinin laboratuvar tahlilleri yapılarak halka daha güvenli ürün satışı yapılmasının sağlandığını belirten Sarıçizmeli, gıda hijyeni konusunda da önemli tedbirler aldıklarını anlattı.

Sarıçizmeli, “Halkımızın daha güvenli alış veriş yapması en önemli hedeflerimiz içerisindedir” diye konuştu.

Festivalin bu yıl güçlü bir organizasyonla gerçekleşeceğine işaret eden Sarıçizmeli, ülke ses sanatçılarının yanı sıra Türkiye’nin önde gelen ses sanatçılarının da festivalde ağırlanacağını söyledi.

Sarıçizmeli, Covid-19 pandemisinden dolayı bu yıl düzenlenemeyen Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festival gruplarından Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği dansçıları, Romanya, Meksika, Macaristan ve Bulgaristan’dan gelen halk dansları ekiplerinin festivalin açılış gecesinde gösteriler sunacaklarını sözlerine ekledi.

-Festival Programı

60. Mehmetçik Üzüm Festivali programı şöyle:

3 Ağustos Çarşamba saat 20.00’de Mehmetçik köy girişinden kortejle başlayacak festivalin resmi açılışı saat 20.30’da uluslararası halk dansları gösterileri ile devam edecek.

Festivalde, 4 Ağustos Perşembe günü ise saat 20.30’da 13 yerel sanatçının katılacağı Barış Manço ve Cem Karaca gecesi gerçekleştirilecek.

5 Ağustos Cuma saat 20.30’da ise Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organize ettiği Kıbrıs Gecesi ve Retro Çalgıcıları konseri yer alacak.

6 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00 Suavi konseriyle devam edecek festival, 7 Ağustos Pazar saat 21.00 Edip Akbayram Konseri ile sona erecek.

Konser ve gösterilerin yanı sıra çeşitli eğlence ve etkinliklerin de düzenleneceği festivalde stantlar kurulacak. Satantlar festival süresince gün batımıyla birlikte açılacak.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, tüm halkı festivale katılmaya davet etti.

tak Haber: Tuğçe Ülkü Aydın

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21/07/2022 12:46