600 bin euro değerinde 600 cep telefonu Güney Kıbrıs’a giderken kayboldu

Orta Avrupa’dan yola çıkarak, Güney Kıbrıs’a gidecek olan, değeri 600 bin Euro’nun üzerindeki600 Samsung marka cep telefonunun kaybolduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, telefonların, “ara istasyon” olan Avusturya’da kaybolduklarını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Megatel” adlı şirketin siparişi olan cep telefonlarının önce Yunanistan’a, oradan da Güney Kıbrıs’a gideceği ifade edildi.