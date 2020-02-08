600 Bin TL’lik büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Şubat 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 32096 numaralı bilete isabet ederek devretti Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek ve çekiliş çıkana kadar devam edecektir. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 900 Bin TL olarak 10 Şubat (Pazartesi) itibarıyla satışa sunulacak

08/02/2020 22:43