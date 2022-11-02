600 gramlık 'parmak bebek' hayata tutundu!

Mersin'de 22 haftalıkken 600 gram ağırlığında "prematüre" olarak dünyaya gözlerini açan Eylül bebek, 134 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktor, bebeğin yaşam şansının yüzde 1'in altında olduğunu belirterek "Çok şükür o da bu şansı çok iyi kullandı. Annesinin karnında durduğu süre kadar da biz baktık ona" dedi.

Toroslar ilçesinde yaşayan Sidar ve Faruk Akay çifti, büyük bir heyecanla ikinci çocuklarını kucaklarına alacakları günü beklerken hamileliğinin 22. haftasında kanama ve sancıları başlayan anne, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Sancıları şiddetlenen anne Sidar Akay, hemen doğuma alındı.

Akay çifti, normal doğumla 600 gram ve 32 santimetre uzunluğunda dünyaya gözlerini açan kızlarına Eylül adını verdi.

134 günlük zorlu yaşam mücadelesi

Eylül bebek, organları gelişmediği ve solunum yetmezliği çektiği için kuvözde tedavi altına alındı.

Doktor ve hemşirelerin şefkatli ellerinde hayata tutunan bebek, 134 gün sonra 1980 gram ve 40 santimetre uzunluğa ulaşarak zorlu yaşam mücadelesini kazandı.

Tedavi sürecinin tamamlanmasıyla büyük sevinç yaşayan Akay çifti, kızları Eylül'e kavuştu. Ailesine teslim edilen bebek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

"Yaşam şansı yüzde 1'in bile altındaydı"

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Uzman Dr. Mustafa Akçalı, hamileliğin 24. haftasından önce dünyaya gelen bebeklerde yaşam şansının çok az olduğunu söyledi.

Eylül'ün 22. haftada doğduğunu aktaran Akçalı, şöyle devam etti:

"Sadece Türkiye değil dünya genelini de düşündüğümüzde yaşam şansı çok azdı, yüzde 1'in bile altındaydı. Kalbi atan her bebeğe sonuna kadar müdahale ederiz. Biz şansı veririz, kullanır ya da kullanamaz... Bu tamamen ona bağlı olan bir şeydi. Eylül bebeğimize elimizden geldiği kadar şansı sonuna kadar verdik. Çok şükür o da bu şansı çok iyi kullandı. Annesinin karnında durduğu süre kadar da biz baktık ona."

Akçalı, prematüre dünyaya gelen Eylül'ün tedavi takibini, Yenidoğan Uzmanı Dr. Hüseyin Şimşek ile birlikte yaptıklarını ve onu hayata döndürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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02/11/2022 14:10