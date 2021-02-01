600 kişide 7 kişi pozitif çıktı…

Haber Kıbrıs-Özel

Sağlık Bakanlığı’nın organizasyonuyla dün Lefkoşa Fuar Alanı’nda 600 kişiye ücretsiz PCP testi yapıldı. Fuar Alanı’nda yapılan random test sonuçları şok etkisi yarattı. Yaklaşık 600 kişinin gönüllü olarak yaptırdığı PCR testleri arasında 7 pozitif vakaya rastlandı.

Semptomu olmayan ve ücretsiz test yaptıranların arasında 7 pozitif vakaya rastlanması yerel bulaşın ciddiyetini gösteriyor.

Pandeminin başladığı tarihten beri ilk kez random testlerde bu kadar çok insan pozitif çıkması Sağlık Bakanlığı’nda şok etkisi yarattı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3157 olduğunu, 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bu habere tepkiniz:



01/02/2021 19:29