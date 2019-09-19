HABER KIBRIS

ad

600 milyon TL, KKTC ekonomisine can verecek

TC- KKTC arasında imzalanan mali protokolün ilk dilimi serbest bırakılıyor

ads
19/09/2019

ads
600 milyon TL, KKTC ekonomisine can verecek

TC- KKTC arasında imzalanan ve 2019 sonuna kadar, altı aylık bir dönemi kapsayan protokol gereği, öngörülen kaynağın ilk dilimi 20 Eylül itibarı ile serbest bırakılıyor.

Serbest bırakılacak kaynağın miktarı ise 600 milyon TL.

Haber Kıbrıs’ın Ankara’daki güvenilir kaynaklarına göre kaynak gün içinde aktarılmış olacak.

Hükümetin yıl sonuna kadar beklentisi 750 milyon TL.

20 Temmuz tarihinde imzalanan anlaşma, birçok alanda yasal çalışma yapılması yanında Ekim 2019’a kadar, üç yıllık yeni protokolün hazırlanmasını da öngörüyor.

Ankara’da bulunan Başbakan Ersin Tatar, çeşitli etkinliklerde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.

Yapılan toplantılarda geçtiğimiz haftalarda 750 milyon TL kaynağın yıl sonuna kadar serbest bırakılması talimatı verilmişti.

19/09/2019 22:07

Bu habere tepkiniz:
TAGS: 600 milyon TL, KKTC ekonomisine can verecek, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.