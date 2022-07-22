600 personeli olan BRTK’da haberci bulamadılar…

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) radyo kanalında akıl almaz bir kararla, sabah saat 08.00 haber bülteni ile akşam saat 22.30 haber bülteni yayından kaldırıldı. Bir haftadan beridir Bayrak Radyosu’nda bu haber bültenleri yayınlanmıyor.

Vatandaşlar “Neden haber bültenleri yayından kaldırılırdı?” diye merak ederken, 600 personeli olan BRTK’da haberleri hazırlayacak muhabir bulunamadığı öğrenildi.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Ülkemizde yaygın olarak Bayrak Radyosu dinlendiği için vatandaşlar her iki haber bülteninin yayından kaldırılmasına sert tepki gösterdi.

08.00 ve 22.30 haber bültenlerinin yayından kaldırılması gerekçesi ise duyanları daha bir öfkelendirdi. Yaklaşık 600 personeli olan kurumda çok sayıda izinli personel bulunduğu gerekçesiyle haber bültenlerinin yayından kaldırılma kararı alınması, duyanlara “yok artık” dedirtti.

1963’ten beridir ilk kez böyle bir karar alındı

“Yeterli sayıda personel yok” gerekçesiyle bültenleri yayından kaldıran Haber Koordinatörü İzzet Volkan’a tepki büyük. Volkan’ın bu kararının ciddiyetle bağdaşmadığı belirtildi.

Vatandaşlar, “600 personeli olan bir kurumda, nasıl bir organizasyon yapılıyor ki ‘personel izinli’ deyip radyonun haber bültenleri yayından kaldırılıyor?” diye tepkilerini ortaya koydu.

1963 yılından beridir Bayrak Radyosu’nda 08.00 ve 22.30 haber bültenlerinin yayınlandığını söyleyen vatandaşlar ve bazı emekli kurum çalışanları, bu kararı “keyfilik, sorumsuzluk ve BRTK’nın misyonunu bilmemek” diye nitelendirdi.

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22/07/2022 21:37