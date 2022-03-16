602 yeni vaka!
16/03/2022
Son 24 saatte toplam 11 bin 704 test yapıldı, 602 pozitif vakaya rastlandı, 363 kişi taburcu edildi.
247 kişi Lefkoşa, 161 kişi Girne, 109 kişi Gazimağusa, 45 kişi Güzelyurt, 36 kişi İskele, 4 kişi Lefke bölgesindendir.
16 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 602
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 602
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 363
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.129.166
Toplam Vaka Sayısı: 74.870
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 70.540
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4127
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4085
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 749
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 161
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 274
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1778
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136363