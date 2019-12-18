2020 AB ile İngiltere arasında müzakere yılı olacak
İngiltere 2019 yılını üç yıldır siyaseti felce uğratan Brexit düğümünde çözüme büyük ölçüde yaklaşarak kapattı. Boris Johnson, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağladı. 2020 yılı İngiltere ve Avrupa Birliği için müzakere yılı olacak.
18/12/2019
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İngiltere 2019’da siyasi bir dönüşüm yaşadı ve Brexit referandumundan üç buçuk yıl sonra tercihini bir kez daha Avrupa Birliği’nden ayrılma yönünde yaptı.
Brexit sürecinde iki başbakan değişti, iki erken genel seçim yapıldı.
Aralık ayında yapılan erken genel seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti, Brexit sürecini tamamlama vaadiyle gittiği sandıklardan zaferle çıktı.
Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in torunu Boris Johnson’un ilk işi Brexit’i 31 Ocak’a kadar tamamlamak olacak.
İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrılma hesapları yaparken, Brüksel “Dengeli bir boşanma anlaşması” olması için ısrarını sürdürüyor.
İngiltere ile Brexit sürecini masaya koyan Avrupa Birliği’nde de bu sene kritik bir yönetim değişikliğine gidildi.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığına eski Belçika Başbakanı Charles Michel, Komisyon Başkanlığına ise Ursula von der Leyen getirildi.
Kaynak: TRT Haber