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Tuğba Ekinci'den İmamoğlu'na: Sana kafayı atarlar, oturursun aşağı

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Ekinci, paylaşımında " Cesaretin varsa o eli tam kaldır, korkak olma bu kadar, onlar da sana kafayı atar oturursun aşağı" ifadelerini kullandı.

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30/05/2019

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Tuğba Ekinci'den İmamoğlu'na: Sana kafayı atarlar, oturursun aşağı

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. 

İmamoğlu'nun gündem olan ve bazı basın organlarınca 'tokat attığı' iddia edilen esnaf ziyaretinin görüntülerini paylaşan Ekinci, "Ekrem İmamoğlu çok zorluyorsun iyi insan olmaya kendini içinden geldiği gibi ol cesaretin varsa o eli tam kaldır videolarını izlemek istemeyen gençlere korkak olma bu kadar onlar da sana kafayı atar oturursun aşağı" ifadelerini kullandı. 

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TAGS: Tuğba, Ekinci’den, İmamoğlu’na:, haber, kıbrıs,
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