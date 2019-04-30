1 Mayıs'ta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Nisan - 6 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nisbeten nemli, perşembe ve cuma günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava, hafta boyunca genellikle parçalı az bulutlu geçecek.

1 Mayıs Çarşamba günü parçalı zamanla çok bulutlu, perşembe günü parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.