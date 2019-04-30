HABER KIBRIS

1 Mayıs'ta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Nisan - 6 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre...,

ads
30/04/2019

ads
1 Mayıs'ta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Nisan - 6 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nisbeten nemli, perşembe ve cuma günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
Hava, hafta boyunca genellikle parçalı az bulutlu geçecek.

1 Mayıs Çarşamba günü parçalı zamanla çok bulutlu, perşembe günü parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Bugün, hava, HABER, KIBRIS, nasıl, olacak?
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.