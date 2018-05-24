ABD’den Türk şirketlere yaptırım

Reuters’ın son dakika haberi, ABD Hazine Bakanlığı’nın resmi internet sitesine dayandırıldı. Haberde, ABD’nin Türkiye ve İran’dan Mahan Air ve Meraj Air ile bağlantılı olan şirketlere yaptırım kararı alındığı ifade edildi.

Haberde ayrıca iki İranlı’yla birlikte 1 Türk vatandaşının da yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul merkezli Trigron Lojistik, RA Havacılık ve 3G Lojistik şirketlerine yaptırım kararı alındı.