60’ı yerel, 88 pozitif vakaya rastlandı,2 kişi hayatını kaybetti
21/10/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.559 olup, 60’ı yerel 88 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 60 kişi ise yerel vakadır.
16 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.
21 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.559
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel Vaka Sayısı: 60
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 76
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.328.674
Toplam Vaka Sayısı: 21.429
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.126
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1218
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1174
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1190
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 525
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 672
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6688
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 70.098