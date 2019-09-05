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61 yaşında bikinili pozuyla gençlere meydan okudu

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05/09/2019

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61 yaşında bikinili pozuyla gençlere meydan okudu

Güzel oyuncu Sharon Stone, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bikinili paylaşımlar yaptı. 61 yaşındaki oyuncunun fit vücudu beğeni topladı.

 ‘Temel İçgüdü’ filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, geçtiğimiz gün takipçilerine minik bir bikini şov yaptı.

Mavi bir bikini ile fotoğraf çektiren ve bunu Instagram hesabında paylaşan 61 yaşındaki Stone’nun fit vücudu herkesi şaşırttı.

Haftanın beş günü pilates, yoga ve egzersiz yapan Stone, görünümüyle adeta gençlere taş çıkardı.

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TAGS: 61 yaşında bikinili pozuyla gençlere meydan okudu, haber, kıbrıs,
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