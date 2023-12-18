61 yaşındaki Metin Köksal yaşamını yitirdi

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18/12/2023

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61 yaşındaki Metin Köksal yaşamını yitirdi


Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 61 yaşındaki Metin Köksal yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Köksal, 10 Aralık’ta Ortaköy’de Ali Rıza Efendi Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış ve Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Köksal, müdahaleye rağmen aldığı yaralardan dolayı bugün yaşamını yitirdi.

Kazaya methaldar TRT 787 plakalı otobüs sürücüsü Kadir Aztek'in (E-71) mahkeme emri gereğince tutuklu olduğu belirtildi.

18/12/2023 15:09
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs,
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