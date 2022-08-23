61 yıl sonra lig tarihinin en iyi Fenerbahçe'si!

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip puanını 7'ye yükseltirken ilk üç hafta sonunda rakip kalelere 13 gol kaydetti.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, lig tarihinde 61 yıl sonra ilk üç haftada 13 gole ulaştı. Sarı-lacivertliler en son 1961-62 sezonunda ilk üç haftada 13 gol bulmuştu.

Yakın tarihte sarı-lacivertliler bu sayıya yaklaştı ancak 13 gole ulaşamadı. 2010-11 ve 2006-07 sezonlarının ilk üç haftalarında 10'ar gol bulan Fenerbahçe, 1964-65 sezonunda ise 12 gol kaydetmişti.

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23/08/2022 14:40