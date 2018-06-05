Erdoğan’dan Muharrem İnce’ye sert sözler: Sen ne zamandan beri Hitler oldun

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Rabbim madencilerimizi korusun. Rabbim, sıcağın altında hasat toplayan çiftçilerimizi korusun. Rabbim, esnaf kardeşlerimizi korusun. Rabbim ülkemizin güvenliği için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutan askerlerimizi, polislerimizi korusun. Rabbim Türk milletini korusun.

Artık son 10 gününe girdiğimiz ramazanı şerifinizi tebrik ediyorum. Maden kazalarında ebediyete uğurladığımız tüm madenci kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine, geride bıraktıkları eşlerine, yetimlerine de sabırlar diliyorum. Zonguldakhep şehitler diyarı olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin istikbali için hep en ön safta yer almışlardır. Zonguldak’ın Mehmetçikleri, eli kanlı canilere göz açtırmıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında şehit olan kardeşlerimiz başta olmak üzere, canlarını feda eden tüm yiğitlere rahmet diliyorum. Biz şehitlerini baş tacı eden bir milletiz. “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Siz bilemezsiniz.” Onlar bizi görüyor, anlıyor. Allah bize de ebedi alemde onlarla haşır neşir olmayı nasip etsin.

Öyle affedersiniz Edirne’deki teröristi ziyaret etmek suretiyle milletin karşısına cumhurbaşkanı adayı olanlardan olmadık, olmayacağız. Bay Muharrem oradan başlıyor ziyarete. Türbe ziyaret ediyor, vah zavallı vah. Sen zaten bay Kemal’den icazeti zor aldın. Bir de oraya gidiyorsun. Millete gel millete. Biz asla şehitlerimize mahcup olacak bir şey yapmadık. Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakarak her türlü ihtiyaçlarını görmenin gayreti içinde olduk.

Bölücü terör örgütüne ne ülkemiz içinde, ne de hudutlarımız dışında asla nefes aldırmayacağız. Allah’a hamdolsun son iki yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Bakınız sadece Afrin operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ne biliyor musunuz? 4 bin 497. Şimdi Kuzey Irak’ta 446. Yurt içinde 443. Bu son aylarda; peki sayın İnce bütün bu operasyonların başındaki bizim kahraman komutanımıza İsmail Metin komutanımıza ne diyor? Senin diyor apoletlerini sökeceğim. Ya benim bu milletim bir defa senin gibi haddini bilmez birisine 24 Haziran’da zaten haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun ya? Türkiye hukuk devleti. Türkiye’de yargı var, sen önce bunu öğren.

Görüyorsunuz değil mi kimler cumhurbaşkanı adayı oluyor. Şu CHP’ye bak ya, kimleri aday yapmış ya.

Fakat bay Kemal de ondan kurtulmak için onu buraya sürdü. Ben de diyorum ki gelin bunların topundan kurtulmak için 24 Haziran’da bunlara bir ders verelim. Kapı kapı dolaşarak gereğini yapmaya hazır mıyız? Ne demiştim? İnlerine gireceğiz inlerine demiştim. Girdik mi inlerine? Şimdi onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Milletimin huzurunu bozamayacaklar. Milletimi bölemeyecekler. İnşallah terör bizi vurmadan biz onları ininde vuruyoruz. Şu anda Afrin’de şimdi de Kuzey Irak’ta, gerekirse Sincar’a gideceğiz, gereğini yapacağız. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz. Kendilerini güvende hissettikleri ne kadar dağ, kamp varsa hepsini de onların başına geçireceğiz. Afrin’den sonra diğer terör bataklıklarını kurtulmak için gereken adımları atacağız. 34 yıldır bu milletin evlatlarını katletmenin bedelini, ele başları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz.

O Pensilvanya’da bir şarlatan var ya… Ona tapan mankurtlardan da, milletimize ihanetlerinin hesabını soruyoruz, soracağız. O ne diyorsa CHP de aynı şeyleri söylüyor. Bakıyorsun bir tane bayan var o da aynı şeyleri söylüyor. Al birini vur öbürüne. Teröristlere dünyayı dar etmek için 24 Haziran’da güçlü Meclis diyor muyuz?

Ama eğer parlamentoda benim partim yoksa, oradan bana güç gelmezse o zaman biz kanun yapma yetkisine sahip değiliz. Bu gücü nereden alacak? Meclis’ten alacak. Onun için de Meclis’e de büyük destek vermeniz gerekiyor. AK Parti’ye damgayı vurmaya hazır mıyız?

Ben onun da paşasıyım. Anayasaya göre şu anda ben hepsinin paşasıyım. Ama bu cahil bunu da bilmiyor ki? Bu konuşmamda takdir edilen yeri alkışlamıştır. Sen kimsin ya? Haddini bil. Apolet sökme vaadini bulmuş. Bu şahıs sadece Türk ordusunun şerefli komutanlarına dil uzatıyor.

Bu provokatörler bu ülkede hala cirit atıyorlar. Hatta bizzat gidip cezaevinde ziyaret ediyor, destek beyanında bulunuyor. Aynı partinin başka yöneticisi, her CHP’li haneden bölücü örgütün siyasi uzantısı için oy dileniyor. İstanbul İl başkanlığına getirdiği marjinalin, bu konudaki sicilinin kömürden bile kara olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Partinin başındaki zatın, Afrin’e girilmesine gönlü rıza göstermiyor. İstesen de istemesen de biz Afrin’e girdik mi? Cerablus’a girdik mi? Temizledik mi? Şu an itibariyle 200 bine yakın oraların sakini oraların sakini geri döndüler ve dönüyorlar. Niye? E kendi toprakları.

Gözü Pensilvanya’da kulağı Amerika’da gönlü Kandil’de olanların bu ülkeye hiçbir faydası olmaz. Bunlara kalsa DEAŞ’lı caniler sınırımızın öte tarafında cirit atıyordu. FETÖ halen milletimizin iliğini sömürüyordu. Halen bombalar patlıyordu. Açık söylüyorum, biz tüm başarılı terör operasyonlarımızı ana muhalefete rağmen yaptık, CHP’ye rağmen yaptık, bay Kemal’e rağmen yaptık, bay Muharrem’e rağmen yaptık. Dedik ki biz bunlara kulak asamayız. FETÖ’yü devletimizden ana muhalefete rağmen temizledik. Bazıları çok fazla diyor, yok… Daha var, daha çok temizlenmesi gereken var.