Sakatlığına rağmen parti veren Neymar'ın doğum gününe yıldız yağmuru

Sakatlığı nedeniyle Nisan ayına kadar sahalara dönmesi beklenmeyen Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, 27. yaşını çılgın bir partiyle kutladı. Partinin teması kırmızı renk olurken bir çok futbolcu ve ünlü isim de partiye katılanlar arasındaydı. İşte "En çok istediğim doğumgünü hediyesi, yeni bir tarak kemiği" diyen Neymar'ı partisine katılan isimlerden bazıları...

Bir yıl içinde ikinci kez ayak tarak kemiği sakatlığı yüzünden 2.5 ay sahalardan uzak kalacak olan Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, 27. doğum gününü kutladı. Ailesi ve arkadaşlarına parti veren Neymar, "En çok istediğim doğumgünü hediyesi, yeni bir tarak kemiği" dedi. Neymar'ın sakatlığına rağmen böyle bir parti vermesi bazı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Geçtiğimiz yıl Marsilya’ya karşı oynadığı maçta ayağı kırılan Brezilyalı futbolcu Neymar, kız arkadaşının doğum günü partisinde tek ayakla dansetmiş ve tepki çekmişti. İşte partiye katılan isimler...