Kraliyet çiftinden Kraliçe’yi incitecek karar

Prens Harry ve Meghan Markle, oğulları Archie’nin ilk Noel’ini Kraliçe Elizabeth ile birlikte Sandringham’da geçirmeyecek. Daily Mail'in haberine göre Sussex Dükü ve Düşesi, Noel’i Windsor’daki evlerinde geçirecek ya da ABD’ye Markle’ın annesi Doria Ragland’ın evine gidecek. Saray görevlileri, Meghan ve Harry çiftinin bu tercihinin kraliyet ailesi ile aralarında gerilime yol açabileceğini belirtti. Aileden ayrı Noel kararı, Harry’nin bir süre önce TV’de yayınlanan ve ses getiren belgeselde, ağabeyi Prens William ile “farklı yollarda oldukları” itirafının ardından geldi.

Harry, belgeseldeki konuşmasında, “Bu rolün, bu işin bir parçası baskı altında olduğundan kaçınılmaz bir şekilde bunlar da gerçekleşiyor. Biz kardeşiz, her zaman kardeş olacağız. Şu anda ikimiz kesinlikle farklı yollardayız, ancak her zaman onun yanında olacağım ve biliyorum ki o da her zaman benim yanımda olacak. Evet, eskiden olduğu kadar görüşmüyoruz çünkü çok meşgulüz ama onu çok seviyorum. Kardeşler olarak, iyi günleriniz de kötü günleriniz oluyor" demişti.

Saray kaynaklarına göre, Prens Harry ve Meghan Markle, Sandringham’daki Noel yemeğine katılmayacaklarına dair 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ile 98 yaşındaki Prens Philip’i bilgilendirdi. İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Çiftin deşarj olmak ve gelecek yıl planlarını yapmak için biraz uzaklaşmaya ihtiyacı var” dedi. Kraliyet biyografi yazarı Ingrid Seward da “Sandringham’da Noel oldukça stresli geçebilir, dolayısıyla belki de bu yüzden Archie ile gitmek istemiyorlar. Bence aile toplantısının bir parçası olmak istemiyorlar. Bundan dolayı Kraliçe biraz incinecek” ifadesini kullandı.

Prens William ile Kate Middleton ise Sandringham’daki Noel toplantısına çocukları George (6), Charlotte (4) ve Louis (1) ile birlikte katılacak.

