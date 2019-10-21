Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, Trabzon’da 11. Uluslararası Sanat Günleri Etkinliğine Katıldı

Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği , T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile Trabzon Sanatevi tarafından, ‘Sanata Evet’ sloganıyla düzenlenen 11. Uluslararası Sanat Günleri etkinliğine katıldı. Orta Hisar Belediyesi Hüseyin Kazaz Sanatevi’nde yapılan açılışa, Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu, İyi Parti milletvekli Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye başkanı Av. Ahmet Metin Genç, KKTC Başkonsolosu Zalihe Elçelik Erden, Rusya Başkonsolosu Valery Borisovich Tikhonov, ev sahibi olarak Trabzon Sanatevi başkanı Adnan Taç ile yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte Afganistan, Gürcistan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye Cumhuriyeti yer aldı. Açılış konuşmalarında katılımcılara seslenen Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Erşen Ummanel’e konuşmasının ardından Trabzon valisi sayın İsmail Ustaoğlu tarafından plaket takdim edildi. Etkinlikte fotoğraf sergileri, film gösterimleri, söyleşiler, konserler, imza günleri ve anma etkinlikleri gerçekleştirildi. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan “Enginar Dolması” isimli kısa film ve “Nenelerimizden Annelerimize, Annelerimizden Bize” isimli resim sergisi etkinlikte yer buldu. Cemal Yıldırım’ın yönettiği bir Dr. Küçük hikayesi olan kısa film gösterimi Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gösterimi büyük ilgi gören filmin söyleşisine senarist ve oyuncu Erşen Ummanel ile oyuncu Nazime Balses katıldı. Katılımcıların sorularını samimiyetle yanıtlayan konuşmacılar 1960’lardaki Kıbrıs’taki Türklerin yaşadıklarını, liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, filmin ortaya çıkış nedenini, çekim sürecini, derneğin varoluş sebebini ve amaçlarını anlattı. Resim sergisinde, fotoğraf sanatçılarından Mehmet Ali Onaç’ın, Elçin Emine Sarıyel’in ve Ahmet Özyaşar’ın çektiği kareler de sergilendi. Sanatçıların bu çalışmalarında kültürümüzün tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflendi.

21/10/2019 16:10