Kanye West: Demokratlar siyah Amerikalıları beyinlerini yıkayarak kürtaja yönlendirdi

ABD'de Cumhuriyet Partili Başkan Donald Trump ile yakınlığı ve tartışmalı siyasi görüşleri nedeniyle hayran çevresinde hayal kırıklığı yaratan rap ve hip-hop sanatçısı Kanye West, gospel projesi niteliğindeki 'Jesus is King' (Kral İsa) isimli yeni albümünün tanıtımı vesilesiyle yine şaşırtıcı açıklamalar yaptı. West, Demokrat Partililerin on yıllar boyunca Afrikalı Amerikalıların beynini yıkayarak çocuklarını kürtajla aldırmalarını sağladığını iddia etti. Bir radyo kanalına mülakat veren 'Bay Kim Kardashian', Big Boy (Koca Oğlan) isimli sunucunun siyah toplumuna sırtını döndüğünü düşünenler olduğunu hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Biz siyah Amerikalıların burada beynini yıkadılar, kanka. Hadi, dostum. Burada hür bir adam konuşuyor. Demokratlar yıllarca gıda karnesiyle bizi Demokratlara oy verir yaptı."

'Trump'ı destekleyemezsin diyen ırkçılık yapıyor'

B Planı denilen ilişki ertesi hamileliği önleme hapı ile varolan hamilelikleri sona erdiren kürtajı birbirine karıştırmışa benzeyen Kanye West, insanların kendisine 'Trump'ı destekleyemeyeceğini' söylemesinin ırkçılık olduğunu da öne sürdü. "Bana söylenebilecek en ırkçı şey, kendi ırkıma dayanarak kişi tercih etmem gerektiğidir" diyen ünlü rapçi, Trump yandaşlığı yüzünden dinleyici kitlesini kaybetmekten korkmadığını ifade etti:

"Ben sadece tanrı babadan korkarım. 15 yıldır (müzik) alemin içindeyim. Bir şey söyleyeyim, kanka, tanrı senin kendi düşüncelerin olabileceğini sana gösteriyor. Benim üzerime daha önce de çizgi çekmişlerdi."

30/10/2019 16:35