62 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Karaoğlanoğlu’nda dün 62 yaşındaki Ruhi Yılmaz, ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

-Fehim Nevzat’ın kan ve doku örnekleri alındı

Beylerbeyi’nde 13 Eylül’de, kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Fehim Nevzat’ın (E-82), ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Nevzat’ın, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.